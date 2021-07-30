Челюсть гигантской летучей мыши-вампира найдена в Аргентине

В Аргентине, в одной из пещер недалеко от города Мирамар, археологи обнаружили челюсть древней гигантской летучей мыши-вампира, сообщает The Daily Mail. Возраст находки составляет около 100 000 лет, что говорит о том, что эта летучая мышь-вампир жила в эпоху плейстоцена. Составляя ее общий размер на основе находки, ученые пришли к выводу, что этот вампир на 30% больше любого ныне живущего родственника.