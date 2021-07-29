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Илон Маск поздравил Рогозина с доставкой «Науки» на МКС

ТК «Звезда»
1 час назад

Сегодня новейший российский модуль «Наука» пристыковался к МКС. Илон Маск отреагировал на твит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по этому поводу.

Маск поздравил Рогозина с доставкой «Науки» на МКС
Фото: РоскосмосРоскосмос

«Мои поздравления!», — ответил Маск на сообщение Рогозина о доставке модуля.

Также с доставкой «Науки» Россию поздравили американские коллеги из NASA.

«Я бы хотел поздравить наших российских партнеров с успешной стыковкой их модуля», — заявил помощник директора NASA Роберт Кабана.

Изначально запуск «Науки» был запланирован в 2007 году, однако был отложен по финансовым и техническим причинам на 14 лет. Новый многофункциональный лабораторный модуль «Наука» поможет обеспечить работу российского сегмента МКС до 2030 года.

Ранее Роскосмос показал кадры запуска ракеты-носителя «Протон-М» с модулем «Наука» для его доставки на МКС. Ракету запустили с космодрома Байконур, ее полет длился 9,5 минут.

Наука и техника,Илон Маск,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,Россия,
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