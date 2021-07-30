В НАСА оценили ущерб от инцидента с «Наукой» для МКС

«Мы будем работать с российскими коллегами, проверять модули на станции. Не только на ее поверхности, но и по всей станции. Будем искать, есть ли какие-то причины для беспокойства. Но пока рано об этом говорить, посмотрим, что можно сделать», – сказал Монталбано.