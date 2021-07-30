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В НАСА оценили ущерб от инцидента с «Наукой» для МКС

Деловая газета "Взгляд"иещё 21
39 минут назад

Специалисты НАСА не зафиксировали какого-либо ущерба Международной космической станции (МКС) в результате инцидента с российским модулем «Наука», заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

В НАСА оценили ущерб от инцидента с «Наукой» для МКС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не заметили никакого ущерба МКС. Мы проведем в ближайшее время проверку всех телеметрических данных, но пока ничего не видим. Мы спросили экипаж, трясется ли станция или происходит что-то еще в таком роде. Ответ был отрицательным, ничего такого не происходит», – приводит ТАСС слова руководителя американской программы МКС.

«Мы будем работать с российскими коллегами, проверять модули на станции. Не только на ее поверхности, но и по всей станции. Будем искать, есть ли какие-то причины для беспокойства. Но пока рано об этом говорить, посмотрим, что можно сделать», – сказал Монталбано.

Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука».

В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука». После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС.

Наука и техника,Наука,Роскосмос,NASA,ИТАР-ТАСС,
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