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При открытии люка из модуля «Наука» на МКС вылетел болт

Деловая газета "Взгляд"иещё 73
12 минут назад

Российский космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами (ЦУП), что в новом модуле «Наука» все в порядке и пыли нет, но при открытии люка из модуля вылетел болт, следует из переговоров экипажа, транслируемых НАСА.

При открытии люка из модуля «Наука» на МКС вылетел болт
Фото: ТАССТАСС

«Визуально все было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», – приводит РИА «Новости» ответ Новицкого на вопрос специалиста центра о состоянии модуля.

Накануне космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров впервые прошли в многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», который в четверг пристыковался к МКС.

Напомним, после стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от работы двигателей модуля «Наука».

Сначала в Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива. Однако позже генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигательная установка «Науки» включилась из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил наличие в случившемся человеческого фактора.

В НАСА какого-либо ущерба от инцидента для МКС не зафиксировали. Там также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является уникальной, такое случалось ранее. Роскосмос решил не расследовать инцидент. Космонавт Новицкий призвал россиян не беспокоиться.

Наука и техника,Наука,Олег Новицкий,Владимир Соловьев,Дмитрий Рогозин,РКК Энергия,ЦУП,Роскосмос,NASA,РИА Новости,
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