В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Сотрудников Илона Маска обязали называть его великим

Quto.ru
17 минут назад

Принимающим участие в тестах высокоскоростных тоннелей водителям рекомендовано вовсе не общаться с пассажирами ради безопасности.

Сотрудников Илона Маска обязали называть его великим
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Однако, если отмолчаться все же не удается, испытывающим тоннели компании Илона Маска The Boring Company водителям нужно отвечать в соответствии с полученной от руководства памяткой. Например, отзываться о главе американского автопроизводителя Tesla как о «великом лидере» и «потрясающем человеке». А от продолжения обсуждения личности Маска и ответов на скользкие вопросы рекомендовано уходить.

Кроме того, перечень стандартных ответов включает в себя другие рекомендации. Например, на вопрос о сроках работы в компании говорить, что «достаточно давно, чтобы хорошо знать дорогу», а о количестве произошедших аварий — «это очень безопасная система». Если же пассажиры будут интересоваться стоимостью проекта, водителям положено рекомендовать обратиться к руководству компании. Об этом сообщает сайт TechCrunch.

Напомним, проект The Boring Company предусматривает строительство сети тоннелей, по которым автомобили смогут перемещаться с высокой скоростью. Первый этап проекта был запущен в Лас-Вегасе, где построено кольцо протяженностью 2,74 километра под Конференц-центром. Глубина залегания трассы составляет 12 метров, а пассажиров по нему возят 62 электрокара Tesla.

В будущем пассажиры смогут перемещаться на электрокарах в режиме автопилота со скоростью 250 км/ч. Однако сегодня тест-пилотам нужно отключать все электронные системы и не разгоняться в тоннеле выше 35 миль в час (56 км/ч).

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители