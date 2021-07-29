Сотрудников Илона Маска обязали называть его великим

Принимающим участие в тестах высокоскоростных тоннелей водителям рекомендовано вовсе не общаться с пассажирами ради безопасности.

Однако, если отмолчаться все же не удается, испытывающим тоннели компании Илона Маска The Boring Company водителям нужно отвечать в соответствии с полученной от руководства памяткой. Например, отзываться о главе американского автопроизводителя Tesla как о «великом лидере» и «потрясающем человеке». А от продолжения обсуждения личности Маска и ответов на скользкие вопросы рекомендовано уходить.

Кроме того, перечень стандартных ответов включает в себя другие рекомендации. Например, на вопрос о сроках работы в компании говорить, что «достаточно давно, чтобы хорошо знать дорогу», а о количестве произошедших аварий — «это очень безопасная система». Если же пассажиры будут интересоваться стоимостью проекта, водителям положено рекомендовать обратиться к руководству компании. Об этом сообщает сайт TechCrunch.

Напомним, проект The Boring Company предусматривает строительство сети тоннелей, по которым автомобили смогут перемещаться с высокой скоростью. Первый этап проекта был запущен в Лас-Вегасе, где построено кольцо протяженностью 2,74 километра под Конференц-центром. Глубина залегания трассы составляет 12 метров, а пассажиров по нему возят 62 электрокара Tesla.