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Роскомнадзор пригрозил заблокировать DeviantArt

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
41 минуту назад

В России заблокируют онлайн-галерею и сообщество художников DeviantArt в случае неудаления противоправных материалов на этом сайте, сообщил Роскомнадзор.

Роскомнадзор пригрозил заблокировать DeviantArt
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время остаются доступными страницы указанного сайта с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещенным органами власти и судами контентом», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роскомнадзор отметил, что неоднократно направлял в адрес сервиса требования удалить противоправную информацию.

«Учитывая популярность ресурса среди российских пользователей интернета, Роскомнадзор выражает надежду, что администрация DeviantArt ответственно подойдет к своим обязанностям и удалит запрещенные материалы», – добавили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Алексея Навального.

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