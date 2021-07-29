Роскомнадзор пригрозил заблокировать DeviantArt

В России заблокируют онлайн-галерею и сообщество художников DeviantArt в случае неудаления противоправных материалов на этом сайте, сообщил Роскомнадзор.
«В настоящее время остаются доступными страницы указанного сайта с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещенным органами власти и судами контентом», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Роскомнадзор отметил, что неоднократно направлял в адрес сервиса требования удалить противоправную информацию.
«Учитывая популярность ресурса среди российских пользователей интернета, Роскомнадзор выражает надежду, что администрация DeviantArt ответственно подойдет к своим обязанностям и удалит запрещенные материалы», – добавили в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Алексея Навального.