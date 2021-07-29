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Настоящие Губка Боб и Патрик попали на фото

Газета.Ruиещё 1
28 минут назад

Морской биологи Кристофер Ма обнаружил на глубине около 1,9 км в Атлантическом океане губку и морскую звезду, которые очень похожи на героев мультсериала "Губка Боб Квадратные штаны" – Боба и Патрика. Об этом сообщает Business Insider.

Настоящие Губка Боб и Патрик попали на фото
Фото: EPAEPA

Соответствующий кадр запечатлел подводный робот – один из тех, которые исследуют глубины океана в рамках экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По словам Ма, обычно на таких глубинах животные стараются замаскироваться и для них характерны скорее белая или оранжевая окраска, но в этот раз губка была ярко-желтой, а звезда в свою очередь была ярко-розовой, совсем как Боб и Патрик. Ученый отметил, что найденные губка относится к роду Hertwigia, а морская звезда – к роду Chondraster.

Биолог также выразил мнение, что, по всей вероятности, звезда пыталась съесть губку, поэтому приблизилась к ней на такое близкое расстояние.

NOAA Ocean Exploration

Губки – это морские организмы, которые приклепляются к скалам или рифам. Питательные вещества они захватывают из воды, которая проходит сквозь них. Морские звезды могут передвигаться (хотя делают это довольно медленно) и питаются моллюсками, многощетинковыми червями и другими беспозвоночными.

Ранее сообщалось, что из сериала про Губку Боба убрали два спорных эпизода.

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