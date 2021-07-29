В России оштрафовали Google на три миллиона рублей

Компании Google в России вынесли очередной штраф. Как сообщает «Говорит Москва» в Telegram, его причиной стал отказ хранить данные россиян на территории страны.

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Сумма штрафа составила три миллиона рублей.

В июне Роскомнадзор напомнил Google о необходимости локализовать данные россиян. В регуляторе подчеркнули, что составили в отношении компании административный протокол. В конце мая глава Роскомнадзора Андрей Липов допустил замедление трафика сервисов Google, в случае, если угрозы от них будут превышать пользу.

Роскомнадзор также выдвинул ультиматум иностранным соцсетям, обязав их локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Согласно российскому законодательству, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории страны.

Российский суд неоднократно штрафовал Google. В частности, в мае компанию оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ удалять запрещенный местным законодательством контент. В конце 2020 года московский суд признал Google виновной в неполной фильтрации поисковых запросов. Штраф за нарушение составил три миллиона рублей.