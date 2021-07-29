В России оштрафовали Google на три миллиона рублей

Компании Google в России вынесли очередной штраф. Как сообщает «Говорит Москва» в Telegram, его причиной стал отказ хранить данные россиян на территории страны.
Сумма штрафа составила три миллиона рублей.
В июне Роскомнадзор напомнил Google о необходимости локализовать данные россиян. В регуляторе подчеркнули, что составили в отношении компании административный протокол. В конце мая глава Роскомнадзора Андрей Липов допустил замедление трафика сервисов Google, в случае, если угрозы от них будут превышать пользу.
Роскомнадзор также выдвинул ультиматум иностранным соцсетям, обязав их локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Согласно российскому законодательству, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории страны.
Российский суд неоднократно штрафовал Google. В частности, в мае компанию оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ удалять запрещенный местным законодательством контент. В конце 2020 года московский суд признал Google виновной в неполной фильтрации поисковых запросов. Штраф за нарушение составил три миллиона рублей.
Штраф за отказ хранить на территории России персональные данные был повышен в 2019 году. Ранее за неисполнение требований о локализации баз данных россиян наказания предусмотрено не было, а компании наказывались по другой статье — «Непредставление сведений» (статья 19.7 КоАП России). На данный момент сумма штрафа за нарушение статьи для юридических лиц составляет от одного миллиона до шести миллионов рублей.