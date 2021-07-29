В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

МТС предупредил об ухудшении качества связи в России

Ferra.ruиещё 1
29 минут назад

МТС заявил о потенциальном ухудшении качества услуг связи. Связано это, по данным российского оператора, с новыми требованиями закона об автономном рунете.

МТС предупредил об ухудшении качества связи в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Об этом сообщило издание “Коммерсант”, ссылаясь на заключение оператора на проект постановления правительства РФ, добавляющий изменения в правила установки и модернизации оборудования для исполнения закона о «суверенном рунете». По данным МТС, нововведения могут негативно отразиться на качестве услуг и стабильности работы сетей.

Отметим, что согласно новым требованиям операторы должны будут своими силами увеличивать пропускную способность технических средств противодействия угрозам до уровня сети связи, на которой оно установлено. В МТС отметили, что модернизация оборудования потребует согласия Роскомнадзора. Причем отказ последнего повлечет за собой ухудшении качества связи и отказоустойчивости сети.

Наука и техника,Роскомнадзор,МТС,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители