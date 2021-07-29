МТС предупредил об ухудшении качества связи в России

МТС заявил о потенциальном ухудшении качества услуг связи. Связано это, по данным российского оператора, с новыми требованиями закона об автономном рунете.

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Об этом сообщило издание “Коммерсант”, ссылаясь на заключение оператора на проект постановления правительства РФ, добавляющий изменения в правила установки и модернизации оборудования для исполнения закона о «суверенном рунете». По данным МТС, нововведения могут негативно отразиться на качестве услуг и стабильности работы сетей.