В Арктике обнаружили утечку «вечных» химикатов

Таяние арктических льдов опасно для окружающей среды не только из-за повышения уровня моря. За минувшие десятилетия ледники накопили в себе опасные уровни «вечных» химикатов – ПФА (полифторалкильных и перфторалкильных веществ). Они сохраняются в талой воде и вместе с ней стекают в море, сообщает Environmental Science & Technology.

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ПФА используются при производстве многих товаров, от коробок для пиццы до противопожарной пены. Они не подвержены естественному разложению. После того, как соединения выбрасываются в атмосферу, они часто оседают в арктических льдах.

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Новое исследование Университета Ланкастера в Великобритании указало на ранее неизвестные опасные последствия этого процесса. Ученые установили, что концентрация ПФА во льду тесно связана с соленостью воды. Чем она выше, тем больше процент содержания химикатов.

В эпоху глобального потепления ледники проходят через циклы таяния и замерзания. Ученые заявили, что вследствие этого процесса образуются «очаги» повышенно соленой воды, которая содержит большие запасы ПФА. В конечном счете эти высококонцентрированные химические вещества попадают в общий оборот.

«Изменение природы морского льда с более ранними и неустойчивыми периодами таяния может повлиять на переработку и выброс загрязняющих веществ», – отметили авторы.

ПФА токсичны и для людей, и для животных. Предыдущие исследования показали, что они могут вызывать заболевания печени и нарушать рост плода во время беременности.

Ученые установили, что концентрации ПФА в поверхностной морской воде вблизи тающих арктических льдов были в два раза выше, чем в Северном море. Они использовали искусственный морской лед, чтобы проследить за циркуляцией химических веществ между льдом и талой водой.

Оказалось, что по мере таяния вода переносит большой процент растворенных в ней солей. Она также содержала большое количество «вечных» химикатов. Авторы исследования подчеркнули, что чем длиннее периоды таяния, тем больше ПФА успевает утечь в окружающий океан.

В данный момент в Арктике складываются условия для дальнейшего роста выбросов ПФА. Они влияют на организмы, лежащие в самой основе арктических пищевых систем, и представляют опасность для всей экосистемы.