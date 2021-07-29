В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Рыб начнут кормить грязным воздухом

Ferra.ru
6 часов назад

Британские ученые придумали новый способ утилизации выбросов углерода, загрязняющих воздух — их будут превращать в экологически чистый корм для рыб.

Рыб начнут кормить грязным воздухом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Об этом сообщается в издании Forbes. Согласно опубликованным данным, превращением выбросов в корм для рыб займутся специалисты британской энергокомпании Drax при поддержке стартапа Deep Branch. Деятельность последнего и заключается в переработке промышленных выбросов CO2 в высококачественный альтернативный белок.

Сообщается, что происходит этот процесс с помощью микроорганизмов. Специалисты предполагают, что таким образом можно будет заменит обычный корм для животных и вместе с тем замкнуть цикл реализации углерода. В концу текущего года данную технологию будут в пилотном режиме запускать на выбросах, полученных экспериментальной установкой Mitsubishi Heavy Industries на электростанции Drax.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители