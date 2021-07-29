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Найдена ближайшая к Земле экзопланета

Мир24
30 минут назад

Астрономы открыли новую экзопланету, которой присвоили название COCONUTS-2b. Она находился очень близко к Земле – на расстоянии 35 световых лет, сообщает The Astrophysical Journal Letters.

Найдена ближайшая к Земле экзопланета
Фото: NASANASA

Планета вращается вокруг звезды COCONUTS-2. Наблюдения показали, что это газовый гигант в шесть раз массивнее Юпитера, с чрезвычайно длинным орбитальным периодом.

Ученые отметили, что эта планетная система очень отличается от Солнечной. Так, COCONUTS-2b отстоит от звезды на 6471 астрономическую единицу. Напомним, 1 а.е. – это расстояние между Солнцем и Землей. Между Солнцем и Плутоном 39,2 а.е.

Чтобы совершить полый оборот, планете требуется 1,1 млн земных лет. Это может быть рекордом для всех известных экзопланет. Несмотря на такое удаление от звезды, COCONUTS-2b не является царством абсолютного холода – температура на ней составляет 161 градус Цельсия.

Планета довольно молода. По расчетам ученых, ей около 800 миллионов лет. Она хранит остаточное тело, возникшее в период формирования.

Это тепло позволяет планете слабо светиться в инфракрасном диапазоне. Благодаря данному свойству ученые смогли обнаружить ее на снимках телескопов.

Большинство экзопланет открывают, наблюдая за колебаниями света звезды. Сами по себе эти объекты очень тусклые и не видны в телескопы. Но когда они проходят перед звездой, то на какое-то время заслоняют ее свет – так ученые узнают об их присутствии.

COCONUTS-2b – одна из очень немногих планет, которые удалось обнаружить при непосредственном наблюдении. Ученые отметили, что ее исследование крайне важно для понимания атмосферы и эволюции газовых планет.

Ранее ученые впервые заметили газопылевой диск вокруг планеты. В нем могут формироваться спутники.

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