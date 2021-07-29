"ВКонтакте" увеличил выручку на 35%

"Выручка увеличилась на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За квартал на платформе вышло 55 крупных обновлений", - отмечается в сообщении. Во втором квартале средняя ежедневная аудитория "ВКонтакте" в России увеличилась на 1% год к году и достигла 47 млн, а количество российских пользователей в месяц составило 72 млн. "У компании высокий показатель вовлеченности: во втором квартале 65,2% аудитории "ВКонтакте" пользовались ее продуктами каждый день", - сообщает компания.