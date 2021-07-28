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В ООН предупредили о большом количестве угрожающих Земле астероидов

ИА Regnumиещё 4
28 минут назад

Значительная часть крупных астероидов и комет, пересекающих орбиту Земли, ещё не выявлена и представляет угрозу человечеству, говорится в отчёте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

В ООН предупредили об угрозе астероидов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«По оценкам, идентифицировано лишь около 40% значительных по размеру объектов, сближающихся с Землей», — говорится в документе.

При этом учёные по всему миру знают о более чем 25 тыс. космических тел, сближающихся с Землей — в 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий собрала почти 39,5 млн записей о наблюдениях астероидов и комет.

К Земле приближается астероид размером в две статуи Свободы

Ранее специалисты NASA пришли к выводу, что последствия извержения супервулкана окажутся для Земли более катастрофическими, чем падение астероида. Кроме того, некоторые учёные считают, что угрозу несут не крупные астероиды, которые можно отследить, а средние и малые.

Наука и техника,NASA,ООН,
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