Возможно вакцинированные могут переносить "дельта"-штамм COVID

Эксперты опасаются, что вакцинированные против коронавируса в некоторых случаях могут переносить "дельта"-штамм COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления главы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски. Она пояснила, что в последнее время появились научные данные, которые "свидетельствует о том, что разновидность "дельта" ведет себя совершенно иначе, нежели предыдущие штаммы".
"В редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью "дельта" уже после вакцинации, могут быть заразными и передавать вирус другим", - рассказала Валенски.
Глава ЦКПЗ подчеркнула, что эти новые научные данные вызывают беспокойство и призвала граждан вакцинироваться.
"Вакцинация по-прежнему предотвращает тяжелое течение заболевания, госпитализацию и смерть, даже в случае со штаммом "дельта"", - резюмировала она, добавляя, что прививки помогают уменьшить распространение коронавируса.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что "дельта"-штаммом коронавируса стали гораздо чаще заражаться грудные дети. Кроме того, эксперт прогнозирует, что осенью в России начнется рост заболеваемости коронавирусом.