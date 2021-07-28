Возможно вакцинированные могут переносить "дельта"-штамм COVID

Эксперты опасаются, что вакцинированные против коронавируса в некоторых случаях могут переносить "дельта"-штамм COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления главы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски. Она пояснила, что в последнее время появились научные данные, которые "свидетельствует о том, что разновидность "дельта" ведет себя совершенно иначе, нежели предыдущие штаммы".