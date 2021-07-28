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В США опасаются, что вакцинированные могут переносить "дельта"-штамм COVID-19

Газета.Ruиещё 3
14 минут назад

Эксперты опасаются, что вакцинированные против коронавируса в некоторых случаях могут переносить "дельта"-штамм COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления главы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски. Она пояснила, что в последнее время появились научные данные, которые "свидетельствует о том, что разновидность "дельта" ведет себя совершенно иначе, нежели предыдущие штаммы".

Возможно вакцинированные могут переносить "дельта"-штамм COVID
Фото: Мурад Оруджев/РИА «Новости»Мурад Оруджев/РИА «Новости»

"В редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью "дельта" уже после вакцинации, могут быть заразными и передавать вирус другим", - рассказала Валенски.

Глава ЦКПЗ подчеркнула, что эти новые научные данные вызывают беспокойство и призвала граждан вакцинироваться.

"Вакцинация по-прежнему предотвращает тяжелое течение заболевания, госпитализацию и смерть, даже в случае со штаммом "дельта"", - резюмировала она, добавляя, что прививки помогают уменьшить распространение коронавируса.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что "дельта"-штаммом коронавируса стали гораздо чаще заражаться грудные дети. Кроме того, эксперт прогнозирует, что осенью в России начнется рост заболеваемости коронавирусом.

Наука и техника,Евгений Тимаков,Соединенные Штаты,
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