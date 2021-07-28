Привитым американцам посоветовали вновь носить маски

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) порекомендовали привитым от коронавируса американцам возобновить ношение масок в общественных местах в регионах, где вирус распространяется стремительно, передает Reuters.

Фото: Andrew Kelly / Reuters Andrew Kelly / Reuters

CDC также посоветовали учащимся, учителям и сотрудникам школ надевать индивидуальные средства защиты вне зависимоссти от того, вакцинировались они от коронавируса или нет. Ранее маску обязывали носить только граждан, кто не успел привиться.