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Привитым американцам посоветовали вновь носить маски

Lenta.ruиещё 2
23 минуты назад

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) порекомендовали привитым от коронавируса американцам возобновить ношение масок в общественных местах в регионах, где вирус распространяется стремительно, передает Reuters.

Привитым американцам посоветовали вновь носить маски
Фото: Andrew Kelly / ReutersAndrew Kelly / Reuters

CDC также посоветовали учащимся, учителям и сотрудникам школ надевать индивидуальные средства защиты вне зависимоссти от того, вакцинировались они от коронавируса или нет. Ранее маску обязывали носить только граждан, кто не успел привиться.

В мае вакцинированным американцам разрешили снять маски на улице. Главный инфекционист США Энтони Фаучи рекомендовал носить их только в очень плотной толпе, где люди находятся близко друг к другу. По его мнению, американцам придется использовать маски до 2022 года. Фаучи подчеркнул, что массовая вакцинация позволит властям постепенно снимать существующие санитарные ограничения.

Наука и техника,В мире,Энтони Фаучи,Reuters,Соединенные Штаты,
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