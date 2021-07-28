Дети стали болеть COVID-19 тяжелее

«Да, мы видим, что детей, которых направляют к нам, стало больше. Дети поступают в состоянии средней степени тяжести, с разными проявлениями инфекционной патологии. Как правило, это симптомы интоксикации, лихорадка, проявления респираторной инфекции: кашель, насморк, различные поражения бронхолегочной системы. Иногда у ребятишек коронавирусная инфекция может протекать в виде острой кишечной инфекции: рвота, боли в животе, диарея. Иногда бывают изменения со стороны кожи, слизистой. У нас есть дети с тяжёлыми пневмониями. Объемы поражения лёгких могут быть значимыми, что требует применения антикоагулянтов, серьёзной антибактериальной терапии, кислородной поддержки. Всего спектра терапевтических подходов, который встречается у взрослых», — уточнила она.