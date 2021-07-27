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Учёные превратили пластиковые отходы в пищу

Ferra.ru
1 час назад

Из них получается нужный организму белок

Ученые превратили пластиковые отходы в пищу
Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Пластиковый мусор признают серьёзной проблемой для окружающей среды. Он оказывается в океанах и вредит организмам, которые их населяют, и, конечно, людям, потребляющим воду и морские продукты. К счастью, учёные придумали способ снизить вред от пластика.

Исследователи разработали технологию, которая может превращать пластиковые отходы в съедобный белок. Технология использует принципы синтетической биологии. По сути, учёные отредактировали геном микробам, и теперь они могут разрушать пластиковый мусор и превращать его в белок. Это может прозвучать неаппетитно, но конечным результатом является тот же самый съедобный белок, который мы потребляет из других источников.

Учёные также хотят создать версию технологии, которая позволит превращать пластик в источники топлива.

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