Ученые превратили пластиковые отходы в пищу

Пластиковый мусор признают серьёзной проблемой для окружающей среды. Он оказывается в океанах и вредит организмам, которые их населяют, и, конечно, людям, потребляющим воду и морские продукты. К счастью, учёные придумали способ снизить вред от пластика.

Исследователи разработали технологию, которая может превращать пластиковые отходы в съедобный белок. Технология использует принципы синтетической биологии. По сути, учёные отредактировали геном микробам, и теперь они могут разрушать пластиковый мусор и превращать его в белок. Это может прозвучать неаппетитно, но конечным результатом является тот же самый съедобный белок, который мы потребляет из других источников.