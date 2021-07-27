Ученые нашли новую причину тяжелого течения COVID

Американские ученые выяснили, что одной из причин тяжелого течения COVID-19 является слабый ответ клеток на интерферон, сообщил журнал Cell.

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Из-за этого гены, которые находятся в эпителиальных клетках носа и которые должны противодействовать коронавирусу, притупляются. Слабый ответ на интерферон делает человека уязвимым к различным инфекциям.