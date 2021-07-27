Ученые нашли самое безжизненное место на Земле

«Мы не утверждаем, что нашли стерильную почву. Но то, что мы не обнаружили там присутствия микроорганизмов, говорит, что это тот самый предел их активности, в который они войти не могут из-за сложной выживаемости», - прокомментировали биологи результаты своей работы.