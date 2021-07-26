Новые смартфоны получат функцию термометра

Можно будет измерять температуру тела

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Группа исследователей из Корейского института науки и техники как смартфоны можно превратить в аналог электронных термометров, которые сейчас используются во многих учреждениях. Для этого был разработан датчик фиксации температуры до 100 градусов. При этом устройство может обходиться без внешнего охлаждения.

Стандартные методы не позволяют использовать такие датчики без дополнительного охлаждения, поэтому для производства датчика искали подходящий материал, которым оказался диоксид ванадия (VO2)-B. Из этого материала была сделана плёнка, стабильная при 100 градусах, и преобразующая тепло в электрические сигналы.