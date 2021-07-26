Учёные обнаружили следы воды на спутнике Юпитера

Специалисты проанализировали данные, полученные орбитальным телескопом «Хаббл», и обнаружили следы водных паров в атмосфере одного из крупнейших спутников Юпитера — Ганимеде. Материалы исследования опубликованы в научном журнале Nature Astronomy .

«Предполагается, что атмосфера Ганимеда сформировалась в процессе постоянного испарения льда на его поверхности под действием солнечных лучей и заряженных частиц. Предыдущие наблюдения подтвердили, что в его атмосфере есть кислород, а воды нет. Мы впервые сумели обнаружить её следы благодаря данным «Хаббла», — отмечают астрофизики.

Специалисты сопоставили данные наблюдений, полученные в апреле 2018 года, когда луна Юпитера на несколько часов оказалась в его тени, и те, что были сделаны в 1998 году. Специалисты смогли «стереть» кислородный сигнал из спектра спутника, после чего стали видимы «водные» линии.