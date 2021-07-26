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Учёные обнаружили следы воды на спутнике Юпитера

Клопс.Ru
30 минут назад

Специалисты проанализировали данные, полученные орбитальным телескопом «Хаббл», и обнаружили следы водных паров в атмосфере одного из крупнейших спутников Юпитера — Ганимеде. Материалы исследования опубликованы в научном журнале Nature Astronomy.

Учёные обнаружили следы воды на спутнике Юпитера
Фото: NASANASA

«Предполагается, что атмосфера Ганимеда сформировалась в процессе постоянного испарения льда на его поверхности под действием солнечных лучей и заряженных частиц. Предыдущие наблюдения подтвердили, что в его атмосфере есть кислород, а воды нет. Мы впервые сумели обнаружить её следы благодаря данным «Хаббла», — отмечают астрофизики.

Специалисты сопоставили данные наблюдений, полученные в апреле 2018 года, когда луна Юпитера на несколько часов оказалась в его тени, и те, что были сделаны в 1998 году. Специалисты смогли «стереть» кислородный сигнал из спектра спутника, после чего стали видимы «водные» линии.

Кроме того, они установили, что концентрация паров воды на освещённой и затенённой сторонах Ганимеда существенно отличается.

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