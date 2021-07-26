Тихановская пожалела об отъезде из Беларуси в разгар протестов

<p> «И лично с моей стороны, мне кажется, что сейчас я бы не уехала из страны в тот момент», — сказала Тихановская. Она добавила, что, к счастью, у истории нет сослагательного наклонения, «потому что, оглядываясь назад, наверняка, были сделаны ошибки».</p><p> Политик признала, что ситуация в тот момент была непростая. Она отметила, что «нужно было бы и другим белорусам по-другому себя вести», а также пожалела, что рабочие проявили недостаточную солидарность.</p><p> «Но сами белорусы не были готовы. У нас не было никаких структур. У нас не было какого-то понятного четкого плана действий. Это же все вышло хаотично, это все вышло от сердца», — сказала она об обстановке в стране после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко.</p><p> Тихановская была кандидатом в президенты от оппозиции. По данным ЦИК, она набрала около 10% голосов. Тихановская объявила себя победительницей, <a href="https://rtvi.com/news/tikhanovskaya-nazvala-sebya-pobeditelem/">не признала</a> предварительные результаты голосования и подала жалобу в Центризбирком.</p><p> 9 августа 2020 года после закрытия избирательных участков в Минске и других городах начались протесты. Силовики <a href="https://rtvi.com/news/v-minske-siloviki-primenili-svetoshumovye-granaty-dlya-razgona-protestuyushchikh-est-postradavshie/">стали</a> применять светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Около трех тысяч человек задержали, несколько протестующих были ранены.</p><p> На следующий день протесты разгорелись с новой силой. Сторонники оппозиции начали строить баррикады и применять против силовиков «коктейли Молотова» и булыжники.</p><p> 11 августа <a target="_blank" href="https://rtvi.com/news/svetlana-tikhanovskaya-uekhala-v-litvu/">стало</a> известно, что Тихановская уехала из Беларуси в Литву. Она <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=9DzisJ388Xs&feature=youtu.be">записала</a> видеообращение, в котором сказала, что «приняла очень тяжелое для себя решение абсолютно самостоятельно».</p>