В Росатоме разработали водородно-кислородную энергоустановку

Специалисты НПО «Центротех» (входит в Росатом) разработали автономную энергоустановку, работающую на основе водородно-кислородных топливных элементов. Новый электрохимический генератор может обеспечивать работу подводных и наземных объектов, а также средств авиации.
Мощность установки составляет 350 Вт, но может быть увеличена. Время работы генератора в автономном режиме — 15 суток. Он полностью собран из российских комплектующих. В длину энергообъект достигает 800 мм, а в диаметре — 370 мм. Испытания установки уже проведены. Сейчас разработчики заняты ее совершенствованием. Генератор готовят к проверке в реальных условиях под водой, сообщила пресс-служба Росатома.
Ранее Ростех заявил о разработке авиадвигателей и наземных энергоустановок, работающих на водороде. Они необходимы для снижения углеродного следа, рассказывал Plus-one.ru.