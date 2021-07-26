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В Росатоме разработали водородно-кислородную энергоустановку

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54 минуты назад

Специалисты НПО «Центротех» (входит в Росатом) разработали автономную энергоустановку, работающую на основе водородно-кислородных топливных элементов. Новый электрохимический генератор может обеспечивать работу подводных и наземных объектов, а также средств авиации.

В Росатоме разработали водородно-кислородную энергоустановку
Фото: iStock.comiStock.com

Мощность установки составляет 350 Вт, но может быть увеличена. Время работы генератора в автономном режиме — 15 суток. Он полностью собран из российских комплектующих. В длину энергообъект достигает 800 мм, а в диаметре — 370 мм. Испытания установки уже проведены. Сейчас разработчики заняты ее совершенствованием. Генератор готовят к проверке в реальных условиях под водой, сообщила пресс-служба Росатома.

Ранее Ростех заявил о разработке авиадвигателей и наземных энергоустановок, работающих на водороде. Они необходимы для снижения углеродного следа, рассказывал Plus-one.ru.

Наука и техника,Ростех,Росатом,
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