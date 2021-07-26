В Росатоме разработали водородно-кислородную энергоустановку

Специалисты НПО «Центротех» (входит в Росатом ) разработали автономную энергоустановку, работающую на основе водородно-кислородных топливных элементов. Новый электрохимический генератор может обеспечивать работу подводных и наземных объектов, а также средств авиации.

Мощность установки составляет 350 Вт, но может быть увеличена. Время работы генератора в автономном режиме — 15 суток. Он полностью собран из российских комплектующих. В длину энергообъект достигает 800 мм, а в диаметре — 370 мм. Испытания установки уже проведены. Сейчас разработчики заняты ее совершенствованием. Генератор готовят к проверке в реальных условиях под водой, сообщила пресс-служба Росатома.