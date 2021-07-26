Huawei представил игровой монитор MateView GT

В августе в Россию приедут первые мониторы Huawei — флагманский MateView и игровой MateView GT. Как сообщает производитель, при разработке новинок был сделан акцент не только на качество картинки, но и на возможности беспроводного взаимодействия устройств, что позволит одинаково комфортно использовать мониторы и с компьютерами, и со смартфонами, и с планшетами.

Фото: Huawei Huawei

В последний месяц лета в России появятся мониторы Huawei — компания запустила эту новую для себя продуктовую категорию всего несколько месяцев назад. С 3 августа россияне смогут оформить предварительный заказ на флагманский профессиональный монитор Huawei MateView с диагональю 28,2 дюйма или игровой монитор Huawei MateView GT с диагональю 34 дюйма и частотой обновления 165 Гц.

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Рекомендованная розничная цена флагмана — 59 999 рублей, а его игрового собрата — 45 999 рублей.

Производители мониторов традиционно борются за качество картинки, но в Huawei решили на этом не останавливаться и уделить внимание беспроводному взаимодействию устройств. Благодаря этому новинки можно будет легко подключить к любому девайсу, будь то компьютер, планшет или смартфон, для проекции изображения, передачи файлов, участия в онлайн-конференции или просмотра фильма.

Остановимся подробнее на технических характеристиках новых устройств. Huawei MateView — беспроводной 4K+ монитор для профессиональной работы с видео и графикой. При диагонали 28,2 дюйма и разрешении 3840×2560 экран имеет соотношение сторон 3:2 и подходит для решения задач, требующих высокого разрешения и точной цветопередачи.

При этом монитор достаточно компактен, чтобы его было удобно брать с собой и использовать в разных ситуациях. Минимальная толщина экрана MateView — всего 9,3 мм, а максимальная — 13 мм. Экран занимает 94% фронтальной поверхности устройства, и узкая передняя рамка не отвлекает взгляд от картинки. Монитор оснащен интегрированной подставкой с двумя фронтальными динамиками мощностью по 5 ВТ. Подставка регулируется по высоте и углу наклона, чтобы максимально адаптировать устройство под себя.

Вторая новинка, Huawei MateView GT — это игровой монитор с частотой обновления 165 Гц и привлекательным дизайном с металлическими элементами. Устройство имеет очень широкую диагональ в 34 дюйма и изогнутую форму, что позволяет ему не выглядеть громоздким и обеспечивать полное погружение в игровой мир.

В подставку устройства вместе с двумя стереодинамиками с объемным звуком встроена своеобразная панель сенсорной регулировки громкости с цветной RGB-подсветкой. Эти детали дополняют общий технологичный образ MateView GT.

Монитор имеет соотношение сторон 21:9, разрешение 3440×1440 пикселей. По красочности и реалистичности картинки он стоит в одном ряду с цифровыми кинотеатрами DCI-P3, сообщает производитель. Добиться такого качества изображения удалось благодаря следующим параметрам: высокая частота обновления 165 Гц, десятибитная цветовая палитра с 1,07 миллиарда оттенков, широкий диапазон яркости (до 350 нит) и контрастности (до 4000:1), а также поддержка формата HDR 10. К тому же, как уверяет компания, на заводе все мониторы тщательно калибруются.

Поскольку MateView GT позиционируется как игровой, то в нем предусмотрена защита глаз от мерцания и синего излучения, что подтверждено сертификатами компании TÜV Rheinland. Кроме того, в играх с темным полем пользователи имеют возможность регулировать яркость экрана, что, например, дает им дополнительное преимущество при обнаружении противников. Специально для FPS-игр имеется функция отображения прицела.