Ученые из Гарварда запустят проект для поиска НЛО

Ученый из Гарвардского университета объявил о запуске проекта «Галилео». Его миссия – искать инопланетные объекты в Солнечной системе, сообщает Science.

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Участники проекта, финансируемого на благотворительные средства, намерены исследовать спутники, околоземные объекты, межзвездные тела естественного или искусственного происхождения, а также, возможно, НЛО. Они будут задействовать как существующие, так и проектируемые телескопы. Один из них: обсерватория имени Веры Рубин, которую планируют запустить в 2023 году.

Постоянное наблюдение позволит раньше выявлять необычные объекты. Соответственно, у астрономов будет больше времени на их изучение.

Так, межзвездный астероид Оумуамуа исследовали в течение всего двух месяцев. В дальнейшем он покинул зону видимости телескопов.

Инициатор проекта «Галилео», астрофизик-теоретик Ави Леб, считает, что астероид был инопланетным кораблем. В научном сообществе скептически отнеслись к его выводам, но отметили, что сам проект по мониторингу Солнечной системы будет полезен.

В данный момент известно о двух межзвездных объектах, пролетевших мимо Солнца: это астероид Оумуамуа и комета Борисова. Ученые надеются, что в будущем смогут открыть новые тела из внешнего космоса и получить уникальный материал для научных анализов.

Проект «Галилео» также планирует искать инопланетные артефакты, причем в непосредственной близости от Земли. Ранее директор Национальной разведки США заявил, что военные и разведка сообщили о 144 случаях появления НЛО. Участники проекта намерены получить высококачественные изображения летающих объектов, чтобы установить их природу. Третья цель проекта – поиск внеземных спутников на орбите Земли с использованием методов искусственного интеллекта для обработки данных с существующих обзорных телескопов.