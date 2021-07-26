Китай создаст «чистый» ядерный реактор

Фото: Oak Ridge National Laboratory / US Department of Energy Oak Ridge National Laboratory / US Department of Energy

В Китае планируют построить первый «чистый» ядерный ректор. Об этом сообщает издание LiveScience.

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Создаваемый китайскими инженерами ядерный реактор базируется на составе из соли и тория. Торий считается более безопасным материалом, чем уран, поскольку он быстрее охлаждается и затвердевает при контакте с воздухом. Таким образом, в отличие от воды, которая используется для охлаждения в традиционных реакторах, материал изолируется. В этом случае вероятность утечки ядерных отходов в окружающую среду минимальна.

Так как «чистый» ядерный реактор не нуждается в воде, его можно использовать в пустынных регионах. Первый коммерческий реактор будет расположен в городе Увэй. Китайское правительство намерено распространить реакторы нового типа на станциях в других пустынных районах государства и наладить экспорт. «Ядерный экспорт поможет оптимизировать нашу экспортную торговлю и высвободить внутренние производственные мощности высокого уровня», — заметил член постоянного комитета Китайской народной политической консультативной конференции Ван Шоцзюнь (Wang Shoujun).

Дополнительным преимуществом расплавленно-солевого ядерного реактора является период полураспада, который достигает всего 500 лет. Для сравнения, отходы ядерных реакций с ураном-235 остаются высокорадиоактивными до 10 000 лет. Также они включают в себя плутоний-239, который является ключевым компонентом при создании ядерного оружия.

Концепция реактора на основе расплава соли была впервые разработана еще в 1946 году. Однако исследование вопроса прекратилось после того, как создатели первого прототипа реактора столкнулись с коррозией и слабой радиоактивностью тория. Пока неизвестно, как китайские ученые решили эту проблему.