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Китай создаст «чистый» ядерный реактор

Lenta.ru
32 минуты назад

Китай создаст «чистый» ядерный реактор
Фото:  Oak Ridge National Laboratory / US Department of Energy Oak Ridge National Laboratory / US Department of Energy

В Китае планируют построить первый «чистый» ядерный ректор. Об этом сообщает издание LiveScience.

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Создаваемый китайскими инженерами ядерный реактор базируется на составе из соли и тория. Торий считается более безопасным материалом, чем уран, поскольку он быстрее охлаждается и затвердевает при контакте с воздухом. Таким образом, в отличие от воды, которая используется для охлаждения в традиционных реакторах, материал изолируется. В этом случае вероятность утечки ядерных отходов в окружающую среду минимальна.

Так как «чистый» ядерный реактор не нуждается в воде, его можно использовать в пустынных регионах. Первый коммерческий реактор будет расположен в городе Увэй. Китайское правительство намерено распространить реакторы нового типа на станциях в других пустынных районах государства и наладить экспорт. «Ядерный экспорт поможет оптимизировать нашу экспортную торговлю и высвободить внутренние производственные мощности высокого уровня», — заметил член постоянного комитета Китайской народной политической консультативной конференции Ван Шоцзюнь (Wang Shoujun).

Дополнительным преимуществом расплавленно-солевого ядерного реактора является период полураспада, который достигает всего 500 лет. Для сравнения, отходы ядерных реакций с ураном-235 остаются высокорадиоактивными до 10 000 лет. Также они включают в себя плутоний-239, который является ключевым компонентом при создании ядерного оружия.

Концепция реактора на основе расплава соли была впервые разработана еще в 1946 году. Однако исследование вопроса прекратилось после того, как создатели первого прототипа реактора столкнулись с коррозией и слабой радиоактивностью тория. Пока неизвестно, как китайские ученые решили эту проблему.

В начале лета китайские ученые побили рекорд, достигнув температуры плазмы 120 миллионов градусов Цельсия в течение 101 секунды и 160 миллионов градусов Цельсия в течение 20 секунд. По словам специалистов, это важный шаг на пути к воспроизведению термоядерного синтеза, который протекает на Солнце и других звездах.

Наука и техника,Китай,
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