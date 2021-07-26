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Модуль "Пирс" и космический корабль "Прогресс" успешно затоплены в Тихом океане

ТАССиещё 13
49 минут назад

Модуль "Пирс" успешно сведен с орбиты с помощью грузового корабля "Прогресс" и затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Об этом в понедельник сообщили в Роскосмосе.

Модуль "Пирс" успешно затопили в океане
Фото: РоскосмосРоскосмос

"В 17:42 мск связка из корабля и модуля вошла в плотные слои атмосферы Земли. Еще через 10 минут несгораемые элементы были затоплены на кладбище космических кораблей в несудоходной части Тихого океана в 3,6 тыс. км от города Веллингтона и 5,8 тыс. км от города Сантьяго", - говорится в сообщении.

По информации Роскосмоса, "Пирс" стал первым модулем станции, который отстыковали от нее.

"Данная операция позволила освободить стыковочный узел служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года", - отметили в Роскосмосе.

Стыковка нового модуля с МКС запланирована на 29 июля.

Наука и техника,Роскосмос,
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