Модуль "Пирс" успешно затопили в океане

"В 17:42 мск связка из корабля и модуля вошла в плотные слои атмосферы Земли. Еще через 10 минут несгораемые элементы были затоплены на кладбище космических кораблей в несудоходной части Тихого океана в 3,6 тыс. км от города Веллингтона и 5,8 тыс. км от города Сантьяго", - говорится в сообщении.