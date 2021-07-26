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Amazon намерен начать принимать Bitcoin

InScienceиещё 1
34 минуты назад

Крупнейшая американская компания в сфере электронной коммерции Amazon намерена начать принимать платежи в Bitcoin до конца 2021 года. Об этом сообщает британская газета City AM со ссылкой на инсайдера.

Amazon начнет принимать Bitcoin
Фото: Amazon / André François McKenzie / UnsplashAmazon / André François McKenzie / Unsplash

Внутренний источник подчеркнул, что введение платежей в криптовалюте — не случайный выбор для Amazon.

«Это согласованное и целостное предложение, которое станет неотъемлемой частью будущей работы Amazon», — говорится в комментарии.

Также сообщается, что инициатива начать использовать биткоин принадлежит руководителю компании.

«Биткоин – первая ключевая стадия этого крипто-проекта, и распоряжения идут от самого Джеффа Безоса», — заявил источник.

В дальнейшем, развивая проект, Amazon может ввести альткоины, такие как Ethereum, Cardano и Bitcoin Cash.

Ранее Amazon опубликовала объявление о вакансии на должность сотрудника, который будет «использовать опыт в области блокчейн, цифровых валют центрального банка и криптовалюты». Новому работнику компании предлагается управлять общим видением и стратегией продукта и заниматься инвестициями.

Наука и техника,Джефф Безос,Amazon,
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