Названа продолжительность последствий коронавируса

Переболевшие коронавирусом могут страдать от последствий на протяжении многих лет после заражения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Фото: Гришкин Денис / Агентство «Москва» Гришкин Денис / Агентство «Москва»

По словам иммунолога, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени И. Мечникова Михаила Костинова, в течение трех месяцев после выздоровления наблюдается постковидный синдром. Однако затем возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет. При этом иммунная система людей, переболевших особо тяжелой формой COVID-19, может никогда не оправиться от болезни. По оценке Костинова, у 30-40 процентов таких пациентов здоровье уже не вернется на прежний уровень.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отметил, что в постковидный синдром входит большой комплекс проявлений, требующих работы с различными специалистами. При этом длительная реабилитация нужна в случае осложненного течения болезни и особенно, если пациента переводили на искусственную вентиляцию легких. Вознесенский также добавил, что однозначного ответа по последствиям COVID-19 и их продолжительности нет.