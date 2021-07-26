Модуль МКС в понедельник сведут с орбиты и затопят в океане

Модуль «Пирс» российского сегмента Международной космической станции в понедельник, 26 июля, отстыкуют от МКС, чтобы освободить место для нового модуля «Наука». «Пирс» затопят в Тихом океане, сообщили в Роскосмосе.

Фото: Nasa/ZUMAPRESS.com Nasa/ZUMAPRESS.com

На модуле нет своих двигателей, поэтому его сведут с орбиты при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16», который называют «Герасим» из-за похожей задачи героя рассказа Ивана Тургенева «Муму». «Пирс» станет первым модулем МКС, который будет отстыкован от станции и затоплен .

По данным с сайта Роскосмоса, старт операции будет дан в 13:53 мск. Центр управления полётами даст добро на отсоединения модуля вместе с «Прогрессом МС-16». После этого «Пирс» будет отделён от МКС в течение трёх минут. А ещё через три минуты корабль выдаст импульс для увода модуля на безопасное расстояние.

В 17:01 «Прогресс» начнёт торможение для спуска с орбиты. Импульс составит 120 метров в секунду и будет длиться 17,5 минуты.