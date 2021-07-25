В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В России решили создать десятки лабораторий для выявления новых вирусов

Lenta.ru
15 минут назад

К 2030 году в России в рамках проекта «Санитарный щит» появится 36 диагностических лабораторий для изучения появляющихся вирусов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

"Идентифицировать угрозы": десятки лабораторий создадут в РФ для выявления новых вирусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она пояснила, что в рамках проекта при выявлении новой инфекции станет возможным через четыре дня разработать тест-систему и в течение четырех месяцев представить готовую вакцину.

«Опыт у нас есть», — отметила Голикова.

Также вице-премьер сообщила, что к 2024 году 240 пунктов пропуска через госграницу будут оснащены оборудованием, которое позволит проводить экспресс-диагностику, «чтобы понимать и идентифицировать угрозы».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию потребовал создания «надежного щита» в сфере биологической безопасности. По словам главы государства, Россия должна быть независимой от внешней конъюнктуры в области производства лекарств от наиболее опасных заболеваний.

19 июля в Роспотребнадзоре сообщили о разработке биочипа для тестирования на COVID-19. Кроме Нижегородского института, испытания проходят и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Также участвуют НИИ гриппа министерства здравоохранения РФ, НИИ особо чистых биопрепаратов и Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Наука и техника,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,Интерфакс,Россия,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители