"Идентифицировать угрозы": десятки лабораторий создадут в РФ для выявления новых вирусов

К 2030 году в России в рамках проекта «Санитарный щит» появится 36 диагностических лабораторий для изучения появляющихся вирусов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

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Она пояснила, что в рамках проекта при выявлении новой инфекции станет возможным через четыре дня разработать тест-систему и в течение четырех месяцев представить готовую вакцину.

«Опыт у нас есть», — отметила Голикова.

Также вице-премьер сообщила, что к 2024 году 240 пунктов пропуска через госграницу будут оснащены оборудованием, которое позволит проводить экспресс-диагностику, «чтобы понимать и идентифицировать угрозы».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию потребовал создания «надежного щита» в сфере биологической безопасности. По словам главы государства, Россия должна быть независимой от внешней конъюнктуры в области производства лекарств от наиболее опасных заболеваний.