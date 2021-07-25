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Искусственный интеллект впервые победил человека в гонках дронов

Секрет Фирмы
20 минут назад

Специалисты Цюрихского университета разработали алгоритмы, которые впервые позволили квадрокоптеру, управляемому искусственным интеллектом (ИИ), обойти в гонке дроны под управлением человека. Впрочем, пока компьютер не может высчитывать идеальную траекторию полёта в реальном времени — разработчикам приходится это делать самим и заранее. О новой победе ИИ над человеком рассказал американский Forbes.

Искусственный интеллект победил человека в гонках дронов
Фото: ReutersReuters

Испытания проходили на экспериментальной гоночной трассе. Беспилотник, который летал по созданным алгоритмам, соревновался с двумя пилотами мирового класса и показал самый быстрый круг.

В Цюрихском университете раньше уже пытались победить человека-оператора квадракоптера, но ИИ-дроны оказывались медленнее даже неопытных пилотов.

Разработчики выстраивали траекторию полёта с помощью набора кривых линий, тогда как человек всегда действовал более резко. Теперь специалисты создали алгоритм, рассчитав оптимальный маршрут в каждой точке полёта.

При таком подходе вычисление идеальной траектории требует много ресурсов и времени. ИИ-дрон пока не способен провести расчёт самостоятельно в реальном времени, а разработчики тратят более часа, чтобы вычислить две минуты победного полёта. Впрочем, исследователь Филипп Фён пообещал, что уже в ближайшее время компьютер будет высчитывать всё сам и в реальном времени.

В Цюрихском университете рассчитывают, что их наработки будут полезны для различных задач, в том числе: развитии городских воздушных такси; доставке покупок; инспекции инфраструктуры населённого пункта; работе аварийных служб.

Наука и техника,Forbes,
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