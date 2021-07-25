В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Ученые доказали, что из-за коронавируса люди безвозвратно глупеют

Елена Прошина
32 минуты назад

Ученые из нескольких научных центров Британии пришли к выводу об отрицательном влиянии коронавируса на интеллект человека. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

Ученые доказали, что из-за коронавируса люди безвозвратно глупеют
Фото: ТАССТАСС

Исследование проводилось путем анкетирования и тестирования на уровень IQ больших групп переболевших COVID-19 жителей королевства. Выборку объемом в 81 000 человек ученые сочли достаточной, чтобы учесть все индивидуальные различия и получить объективные данные.

Выяснилось, что наиболее серьезный ущерб от коронавируса понесли те, кто перенес его в тяжелой форме, с помощью аппарата ИВЛ. У них IQ снизился, в среднем, на семь пунктов. У тех, кто оказался в больнице, но обошелся без ИВЛ, уровень интеллекта упал примерно на четыре пункта IQ. Переболевшие коронавирусом в легкой форме потеряли чуть меньше «мозгов» - около трех пунктов. Исследователи напоминают, что это сопоставимо с ухудшением показателей интеллекта после инсульта.

Утверждается, что перенесенная инфекция ухудшает способность к абстрактным логическим рассуждениям. Снижается концентрация внимания и падают навыки работы с плоскими и трехмерными объектами. Улучшений интеллекта у тех людей, кто перенес коронавирус задолго до тестирования, ученые не обнаружили. Из этого они сделали вывод, что последствия COVID-19 для разума со временем не компенсируются.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители