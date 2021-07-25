Ученые доказали, что из-за коронавируса люди безвозвратно глупеют

Ученые из нескольких научных центров Британии пришли к выводу об отрицательном влиянии коронавируса на интеллект человека. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

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Исследование проводилось путем анкетирования и тестирования на уровень IQ больших групп переболевших COVID-19 жителей королевства. Выборку объемом в 81 000 человек ученые сочли достаточной, чтобы учесть все индивидуальные различия и получить объективные данные.

Выяснилось, что наиболее серьезный ущерб от коронавируса понесли те, кто перенес его в тяжелой форме, с помощью аппарата ИВЛ. У них IQ снизился, в среднем, на семь пунктов. У тех, кто оказался в больнице, но обошелся без ИВЛ, уровень интеллекта упал примерно на четыре пункта IQ. Переболевшие коронавирусом в легкой форме потеряли чуть меньше «мозгов» - около трех пунктов. Исследователи напоминают, что это сопоставимо с ухудшением показателей интеллекта после инсульта.