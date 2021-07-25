Назван ухудшающий эффективность вакцинации фактор

Недостаток сна может негативно отразиться на иммунитете и эффективности вакцинации. Об этом предупредил заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов. Его цитирует ТАСС.

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«Недостаток сна уменьшает эффект вакцинации. Это уже было доказано в отношении вакцинации против гриппа и вакцинации против гепатита А», — сказал Полуэктов.

Врач пояснил, что исследования доказали: дефицит сна прямо связан с повышенным риском инфекции. Именно во время сна укрепляется и восстанавливается иммунитет пациента. Сон влияет на конкретные показатели иммунной системы.

«Например, при ограничении времени сна нарушается выработка Т-лимфоцитов, которые участвуют в процессе клеточного иммунитета», - отметил сомнолог.