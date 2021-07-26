Терапевт поделился секретом восстановления обоняния после COVID

Дыхательные тренировки и ольфакторные тренинги (процедура вспоминания вкусов и запахов) могут помочь в восстановлении обоняния и работы лёгких. Об этом в беседе с журналистами URA.RU сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

При ольфакторной тренировке берём четыре знакомых запаха, например, мята, апельсин, кофе, лимон и в течение недели нюхаем их по очереди, потом меняем на новые четыре, и так по кругу, — объяснил доктор.

Он отметил, что дыхательные упражнения для восстановления работы лёгких делаются медленно. Можно взять какой-нибудь прямоугольный предмет и скользить взглядом по короткой стороне на вдохе, по длинной — на выдохе.