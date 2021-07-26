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Терапевт поделился секретом восстановления обоняния после COVID-19

News.ruиещё 9
1 час назад

Дыхательные тренировки и ольфакторные тренинги (процедура вспоминания вкусов и запахов) могут помочь в восстановлении обоняния и работы лёгких. Об этом в беседе с журналистами URA.RU сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Терапевт поделился секретом восстановления обоняния после COVID
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look PressNikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

При ольфакторной тренировке берём четыре знакомых запаха, например, мята, апельсин, кофе, лимон и в течение недели нюхаем их по очереди, потом меняем на новые четыре, и так по кругу, — объяснил доктор.

Он отметил, что дыхательные упражнения для восстановления работы лёгких делаются медленно. Можно взять какой-нибудь прямоугольный предмет и скользить взглядом по короткой стороне на вдохе, по длинной — на выдохе.

Ранее врач-сомнолог рассказал о факторе, который может негативно отразиться на эффекте вакцинации от коронавируса и нанести вред иммунитету. По словам заведующего отделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова Михаила Полуэктова, снизить эффект от прививки способен недостаток сна. Специалист отметил, что такое влияние недосыпа уже доказано в отношении вакцинации от гриппа и гепатита.

Наука и техника,Алексей Водовозов,
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