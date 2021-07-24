Ноутбуки Google перестали работать из-за опечатки программиста

А ошибка заключалась в пропущенном амперсанде (знак «&»). Дело в том, что в коде Cryptohome VaultKeyset, в условной конструкции был написан один амперсанд вместо «&&», что является логическим оператором «AND» в языке программирования C++. Из-за этой ошибки Chrome OS не смогла проверять пароли пользователей, в результате чего некоторые люди не могли войти в систему.