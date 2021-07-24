Безос может остаться без значка астронавта

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) изменило критерии, по которым вручаются так называемые «крылья астронавта» — награды покорителям космоса. Правила пересмотрели 20 июля, в день суборбитального полёта основателя Amazon Джеффа Безоса. Теперь самый богатый человек в мире может не получить значок.

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Согласно новому регламенту FAA, чтобы получить «крылья астронавта», действия члена экипажа во время полёта должны быть «важны для общественной безопасности или способствовать безопасности космических путешествий». Кроме того, коммерческим астронавтом может считаться член признанной FAA космической организации, который прошёл тренинг и смог подняться на высоту более 80 км над Землёй.

По прежним правилам Безос получил бы награду, но теперь это маловероятно, отметил телеканал CNN. Ракета, на которой летел миллиардер, управлялась автономно, и никто из космических туристов не сделал эту отрасль более безопасной, чем раньше. Однако не исключено, что FAA всё же выдаст основателю Amazon отличительный знак за особый вклад в развитие коммерческих полетов.

Полёт Джеффа Безоса, его брата Марка, старейшей американской лётчицы Уолли Фанк и студента Оливера Деймена состоялся 20 июля. На корабле New Shepard они поднялись на высоту около 105 км от Земли, несколько минут пробыли в невесомости и благополучно вернулись на Землю. Весь процесс занял немногим более10 минут.