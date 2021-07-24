Был гомофобом: телескоп Вебба требуют переименовать

Космический телескоп Джеймса Вебба может быть переименован по требованию ЛГБТ-сообщества. По мнению недовольных активистов, известный чиновник Вебб не только укреплял NASA более полувека назад, но и боролся с секс-меньшинствами.
В США на фоне борьбы за права секс-меньшинств может произойти небывалый случай. Руководство NASA может переименовать готовящийся к запуску космический телескоп имени Джеймса Вебба по требованию представителей ЛГБТ-сообщества. Они утверждают, что Вебб, работая администратором NASA и ранее на высоких должностях в госдепартаменте США, участвовал в политике притеснения сексуальных меньшинств.
Телескоп Джеймса Вебба – крупнейший астрономический проект NASA за последние десятилетия, это «флагманская миссия» США. Запуска инструмента стоимостью $8,8 млрд научное сообщество ожидает в конце 2021 года.
В мае этого года четыре астронома написали петицию о переименовании телескопа. К настоящему времени она собрала 1250 подписей, в том числе астрономов, которые уже получили наблюдательное время на телескопе, говорится в редакционной статье в журнале Nature.
В NASA отнеслись к петиции со всей серьезностью, в настоящее время профессиональные историки исследуют архивы, чтобы понять, какую политику Вебб действительно проводил в отношении секс-меньшинств, будучи чиновником.
«Мы должны принять осознанное решение. Нам надо быть открытыми с сообществом и населением, чтобы объяснить, какое решение мы примем», — пояснил Пол Херц, директор астрофизического отделения NASA.
Нынешнее название телескопу дал в 2002 году тогдашний глава NASA Шон О'Киф, когда миссия находилась на ранних стадиях разработки. Уже тогда это решение у многих вызвало удивление, поскольку космические миссии NASA по традиции называют в честь ученых, а не чиновников.
Вебба было решено увековечить в названии миссии за то, что будучи администратором NASA в 1961-68 годы он настоял на сохранении научной направленности агентства, несмотря на то, что программа «Аполлон» тогда привлекала большую часть сил и финансирования NASA. О'Киф говорит, что тогда не знал о подобных обвинениях, и поддерживал принятое решение, пока не всплыла новая информация.
«Без руководства Джеймса Вебба могло бы не быть ни телескопа, ни чего-то еще в NASA, о переименовании чего можно было бы спорить», — заявил О'Киф.
В конце 1940-х годов, когда Вебб начал работать в американском правительстве, в США геи и лесбиянки подвергались дискриминации, их часто увольняли с работы, и эту политику поддерживал ряд авторитетных конгрессменов.
По утверждению авторов петиции, Вэбб, работая в госдепартаменте США на высокой должности с 1949 по 1952 год, не раз отправлял сенатору, боровшемуся с геями, записки «о проблемах с гомосексуалистами и сексуальными извращенцами».
Астрономы ссылаются на документы, найденные в архивах астрономом Эдрианом Люси. «Документы ясно показывают, что Вебб планировал и участвовал во встречах, в ходе которых он передавал гомофобные материалы», — заявили ранее авторы петиции.
«Мы чувствуем, что должны занять открытую позицию о наименовании столь важной миссии в честь того, чьи ценности были настолько сомнительны, — добавили астрономы. — Пришло время NASA встать и занять правильную сторону в истории».
По словам Дэвида Джонсона, автора книги «Лавандовая угроза. Преследования геев и лесбиянок в Федеральном правительстве во времена холодной войны», ему неизвестно, чтобы Вебб инициировал или участвовал в преследовании секс-меньшинств.
Однако по словам недовольных астрономов, Вебб проявлял нетерпимость к ЛГБТ и будучи директором NASA. Так, они упоминают случай с Клиффордом Нортоном, который за свою ориентацию был уволен из агентства в 1963 году.
«Мы считаем, что известные исторические документы ясно говорят в пользу переименования телескопа», — считают авторы петиции.
В NASA не говорят, как долго будет приниматься решение – якобы работать историкам мешает пандемия, осложнившая доступ в архивы. Как бы то ни было, окончательное решение будет принимать действующий глава NASA Билл Нельсон, который пока не делал публичных заявлений по этой проблеме.
Неизвестны и альтернативные имена, в честь которых может быть переименован грандиозный телескоп.
Впрочем, авторы петиции уже предложили кандидатуру американской аболиционистки, борца против рабства Гарриет Табмен, которая ориентировалась по звездам, спасая чернокожих людей из рабства.
Идея телескопа, который придет на замену знаменитому телескопу Hubble, родилась еще в 1989 году. Телескоп Вебба, запуск которого изначально планировался на 2007 год, имеет долгую историю переносов запуска и многократного роста стоимости. Разработка нового телескопа была начата еще в 1996 году, стоимость его оценивалась тогда в $500 млн. Основными целями телескопа должны стать космологические исследования, вопросы звездо- и планетообразования, поиск планет у других звезд.