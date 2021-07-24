Был гомофобом: телескоп Вебба требуют переименовать

Космический телескоп Джеймса Вебба может быть переименован по требованию ЛГБТ-сообщества. По мнению недовольных активистов, известный чиновник Вебб не только укреплял NASA более полувека назад, но и боролся с секс-меньшинствами.

Фото: NASA NASA

В США на фоне борьбы за права секс-меньшинств может произойти небывалый случай. Руководство NASA может переименовать готовящийся к запуску космический телескоп имени Джеймса Вебба по требованию представителей ЛГБТ-сообщества. Они утверждают, что Вебб, работая администратором NASA и ранее на высоких должностях в госдепартаменте США, участвовал в политике притеснения сексуальных меньшинств.

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Телескоп Джеймса Вебба – крупнейший астрономический проект NASA за последние десятилетия, это «флагманская миссия» США. Запуска инструмента стоимостью $8,8 млрд научное сообщество ожидает в конце 2021 года.

В мае этого года четыре астронома написали петицию о переименовании телескопа. К настоящему времени она собрала 1250 подписей, в том числе астрономов, которые уже получили наблюдательное время на телескопе, говорится в редакционной статье в журнале Nature.

В NASA отнеслись к петиции со всей серьезностью, в настоящее время профессиональные историки исследуют архивы, чтобы понять, какую политику Вебб действительно проводил в отношении секс-меньшинств, будучи чиновником.

«Мы должны принять осознанное решение. Нам надо быть открытыми с сообществом и населением, чтобы объяснить, какое решение мы примем», — пояснил Пол Херц, директор астрофизического отделения NASA.

Нынешнее название телескопу дал в 2002 году тогдашний глава NASA Шон О'Киф, когда миссия находилась на ранних стадиях разработки. Уже тогда это решение у многих вызвало удивление, поскольку космические миссии NASA по традиции называют в честь ученых, а не чиновников.

Вебба было решено увековечить в названии миссии за то, что будучи администратором NASA в 1961-68 годы он настоял на сохранении научной направленности агентства, несмотря на то, что программа «Аполлон» тогда привлекала большую часть сил и финансирования NASA. О'Киф говорит, что тогда не знал о подобных обвинениях, и поддерживал принятое решение, пока не всплыла новая информация.

«Без руководства Джеймса Вебба могло бы не быть ни телескопа, ни чего-то еще в NASA, о переименовании чего можно было бы спорить», — заявил О'Киф.

В конце 1940-х годов, когда Вебб начал работать в американском правительстве, в США геи и лесбиянки подвергались дискриминации, их часто увольняли с работы, и эту политику поддерживал ряд авторитетных конгрессменов.

По утверждению авторов петиции, Вэбб, работая в госдепартаменте США на высокой должности с 1949 по 1952 год, не раз отправлял сенатору, боровшемуся с геями, записки «о проблемах с гомосексуалистами и сексуальными извращенцами».

Астрономы ссылаются на документы, найденные в архивах астрономом Эдрианом Люси. «Документы ясно показывают, что Вебб планировал и участвовал во встречах, в ходе которых он передавал гомофобные материалы», — заявили ранее авторы петиции.

«Мы чувствуем, что должны занять открытую позицию о наименовании столь важной миссии в честь того, чьи ценности были настолько сомнительны, — добавили астрономы. — Пришло время NASA встать и занять правильную сторону в истории».

По словам Дэвида Джонсона, автора книги «Лавандовая угроза. Преследования геев и лесбиянок в Федеральном правительстве во времена холодной войны», ему неизвестно, чтобы Вебб инициировал или участвовал в преследовании секс-меньшинств.

Однако по словам недовольных астрономов, Вебб проявлял нетерпимость к ЛГБТ и будучи директором NASA. Так, они упоминают случай с Клиффордом Нортоном, который за свою ориентацию был уволен из агентства в 1963 году.

«Мы считаем, что известные исторические документы ясно говорят в пользу переименования телескопа», — считают авторы петиции.

В NASA не говорят, как долго будет приниматься решение – якобы работать историкам мешает пандемия, осложнившая доступ в архивы. Как бы то ни было, окончательное решение будет принимать действующий глава NASA Билл Нельсон, который пока не делал публичных заявлений по этой проблеме.

Неизвестны и альтернативные имена, в честь которых может быть переименован грандиозный телескоп.

Впрочем, авторы петиции уже предложили кандидатуру американской аболиционистки, борца против рабства Гарриет Табмен, которая ориентировалась по звездам, спасая чернокожих людей из рабства.