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Telegram обвинили в сексуализации эмодзи персика и баклажана

Ferra.ru
5 часов назад

Пользовательница TikTok записала видео, в котором возмутилась анимированными эмодзи в Telegram. Она заявила, что разработчики сексуализировали рисунки и баклажана и персика, а сексуализировать фрукты — это ненормально.

Telegram обвинили в сексуализации эмодзи персика и баклажана
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В отзывах к Telegram в App Store и Google Play появились записи по поводу анимации. Есть и гневные сообщения, и положительные. Некоторые люди даже уличили мессенджер в гомофобии (на каком основании трудно понять).

Пока эта акция никак не повлияла на оценки Telegram, и, скорее всего, останется незамеченной разработчиками.

Напомним, что недавно Telegram занял первое место по скачиваниям в России. Этому мог способствовать отток пользователей из мессенджера WhatsApp, который изменил правила пользовательского соглашения в начале года.

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