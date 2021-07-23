Telegram обвинили в сексуализации эмодзи персика и баклажана

Пользовательница TikTok записала видео, в котором возмутилась анимированными эмодзи в Telegram. Она заявила, что разработчики сексуализировали рисунки и баклажана и персика, а сексуализировать фрукты — это ненормально.

В отзывах к Telegram в App Store и Google Play появились записи по поводу анимации. Есть и гневные сообщения, и положительные. Некоторые люди даже уличили мессенджер в гомофобии (на каком основании трудно понять).

Пока эта акция никак не повлияла на оценки Telegram, и, скорее всего, останется незамеченной разработчиками.