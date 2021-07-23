Напечатанную роборуку заставили сыграть в Super Mario

Инженеры с кафедры машиностроения Университета Мэрилэнда в США впервые смогли напечатать на 3D-принтере роботизированную руку из мягкого материала. Ее не пришлось собирать — устройство создало рабочую деталь за один заход, сообщает журнал Scientific American.

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По словам ученых, одношаговое производство упростит выпуск мягких роботов. Такие машины могут пригодиться для работы с тонкими материалами и тканями человеческого тела — от сортировки фруктов до хирургических операций.

Искусственную конечность привели в действие с помощью гидравлической системы, нагнетая жидкость в нужные суставы и пальцы. Манипулятор успешно справился со специально разработанным для него тестом — прошел первый уровень видеоигры Super Mario Bros.

Как объяснили создатели, обычно роборуки испытывают с помощью игры на пианино и других клавишных инструментах. Инженеры решили усложнить задачу, поскольку управление персонажем в видеоигре требует частого чередования быстрых и долгих нажатий кнопок, что позволяет герою вовремя ускоряться и прыгать для преодоления препятствий и спасения от врагов.

Прохождение уровня в Super Mario показало, что манипулятор способен быстро и точно реагировать на заданные программой манипуляции.