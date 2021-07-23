В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В США инженеры напечатали мягкую роборуку и заставили ее сыграть в Super Mario

+1
5 часов назад

Инженеры с кафедры машиностроения Университета Мэрилэнда в США впервые смогли напечатать на 3D-принтере роботизированную руку из мягкого материала. Ее не пришлось собирать — устройство создало рабочую деталь за один заход, сообщает журнал Scientific American.

Напечатанную роборуку заставили сыграть в Super Mario
Фото: iStock.comiStock.com

По словам ученых, одношаговое производство упростит выпуск мягких роботов. Такие машины могут пригодиться для работы с тонкими материалами и тканями человеческого тела — от сортировки фруктов до хирургических операций.

Искусственную конечность привели в действие с помощью гидравлической системы, нагнетая жидкость в нужные суставы и пальцы. Манипулятор успешно справился со специально разработанным для него тестом — прошел первый уровень видеоигры Super Mario Bros.

Как объяснили создатели, обычно роборуки испытывают с помощью игры на пианино и других клавишных инструментах. Инженеры решили усложнить задачу, поскольку управление персонажем в видеоигре требует частого чередования быстрых и долгих нажатий кнопок, что позволяет герою вовремя ускоряться и прыгать для преодоления препятствий и спасения от врагов.

Прохождение уровня в Super Mario показало, что манипулятор способен быстро и точно реагировать на заданные программой манипуляции.

Ранее Plus-one.ru рассказывал о новом мосте, который открыли в Амстердаме. Стальную переправу целиком изготовили с помощью 3D-печати.

Наука и техника,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители