Неандертальцы оказались технически развитыми

Археологи обнаружили древний инструмент в пещере Полая скала, где когда-то жили неандертальцы. Сложность этого орудия показала, что данный вид людей владел некоторыми технологиями.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Найден был наконечник копья возрастом 65 тысяч лет. Такой вид орудия действительно эффективен при охоте. Неандертальцы сделали наконечник из кремнистого сланца. Его толщина составила всего девять миллиметров, ширина — 41 миллиметр, длина — 76 миллиметров, вес — 28 граммов. Орудие оказалось весьма устойчиво к повреждениям.

Этот наконечник крепился к сложному копью с помощью эффективного органического связующего. Пока неясно, из чего делался шнур. Но учёные знают, что неандертальцы могли прясть шнуры из растительных волокон.