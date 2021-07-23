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Неандертальцы оказались технически развитыми

Ferra.ru
25 минут назад

Археологи обнаружили древний инструмент в пещере Полая скала, где когда-то жили неандертальцы. Сложность этого орудия показала, что данный вид людей владел некоторыми технологиями.

Неандертальцы оказались технически развитыми
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Найден был наконечник копья возрастом 65 тысяч лет. Такой вид орудия действительно эффективен при охоте. Неандертальцы сделали наконечник из кремнистого сланца. Его толщина составила всего девять миллиметров, ширина — 41 миллиметр, длина — 76 миллиметров, вес — 28 граммов. Орудие оказалось весьма устойчиво к повреждениям.

Этот наконечник крепился к сложному копью с помощью эффективного органического связующего. Пока неясно, из чего делался шнур. Но учёные знают, что неандертальцы могли прясть шнуры из растительных волокон.

Отмечается, что умение делать сложные составные копья указывает на высокий уровень развития вида.

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