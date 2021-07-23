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Создан гибкий процессор

Lenta.ru
23 минуты назад

Arm представила гибкий процессор для компактной электроники и медицины. Об этом сообщается на сайте компании.

Создан гибкий процессор
Фото: Arm LimitedArm Limited

Чип получил название PlasticArm. Он создан на базе Cortex-M0, имеет 128 байтов оперативной и 456 байтов постоянной памяти. Процессор создан на базе металлооксидных тонкопленочных транзисторов (TFT), нанесенных поверх мягкой подложки. По словам инженеров компании, новый чип в 12 раз сложнее предыдущей разработки Arm.

Специалисты объяснили, что гибкие электронные устройства, в отличие от обычных полупроводниковых, построены на альтернативных подложках, таких как бумага, пластик или металлическая фольга. Это обеспечивает высокую компактность и совместимость с оборудованием и низкую себестоимость компонента. Представители компании заявили, что в условиях современного рынка затраты на кремниевые микропроцессоры могут стать одной из проблем при производстве определенного оборудования.

В материале говорится, что PlasticArm можно будет использовать в устройствах умного дома и медицине. «Эта технология действительно подходит для создания интеллектуальных одноразовых систем мониторинга здоровья, которые можно наносить непосредственно на кожу», — заявил инженер Arm Research Джон Биггс (John Biggs).

В мае стало известно, что Google потратит миллиарды долларов на создание квантового компьютера. Новое устройство позволит выполнить вычисления, на которые современный компьютер потратит 10 тысяч лет, за три с половиной минуты.

Наука и техника,Google,
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