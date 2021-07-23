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В Дубне появится самая большая в Евразии таблица Менделеева

Говорит Москваиещё 1
1 час назад

Панно откроется в честь 65-летия города и Объединенного института ядерных исследований.

В Дубне появится самая большая в Евразии таблица Менделеева
Фото: Дмитрий Писаренко/АиФДмитрий Писаренко/АиФ

Площадь таблицы составляет более 284 кв. метров, сообщает АиФ. Как отметил академик Юрий Оганесян, панно будет способствовать популяризации науки.

«Таблица, которую будет видно с воды пассажирам всех проплывающих по Волге теплоходов, отражает выдающийся вклад нашего города в развитие науки», – сказал Оганесян.

Академик напомнил, что в Дубне учёные синтезировали десять новых химических элементов. Со дня образования института в 1956 году таблица Менделеева пополнилась 18 новыми элементами.

Наука и техника,Юрий Оганесян,Аргументы и Факты,
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