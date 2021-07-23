На дне венецианского канала нашли остатки римской дороги

В Венеции на дне канала Трепорти археологи обнаружили несколько древних сооружений. Они лежали на глубине нескольких метров под водой, сообщает Scientific Reports.

Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова «Мир 24» / Елизавета Шагалова

Исследование показало, что это остатки римской дороги длиной 1200 метров. Ученые заключили, что задолго до заселения Венеции (в пятом веке нашей эры) на ее месте существовало римское поселение. В те времена уровень моря был значительно ниже, и люди жили на участках, которые сейчас полностью затоплены.

Найденная на дне канала дорога, вероятно, была частью обширной дорожной сети, соединявшей римские поселения. Ученые отметили, что она связана с другими строениями и объектами инфраструктуры, такими как оборонительные башни, дамбы-переходы, порт и частные сооружения.

Археологи также обнаружили артефакты, свидетельствующие о присутствии римлян в этом районе на рубеже тысячелетий. Остается неизвестным, насколько обширным было поселение на месте будущей Венеции.

Отмечается, что о наличии исторических построек на дне канала Трепорти стало известно еще в 1985 году. Многолучевой гидролокатор высокого разрешения позволил исследователям составить карту морского дна.

В ходе исследований в 2020 году археологи задокументировали серию из 12 рельефных структур, расположенных параллельно основному каналу. Их длина колебалась от 14,5 до 134 метров. Сооружения располагались вдоль древнего пляжного хребта.

Предыдущие исследования показали следы дороги на дне канала Сканелло, а также остатки крупных сооружений, вероятно – портовых.

«Наличие древнеримской дороги подтверждает гипотезу о стабильной системе римских поселений в Венецианской лагуне», – говорится в тексте исследования.