В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Windows нашли критическую уязвимость

Lenta.ru
55 минут назад

В актуальных версиях Windows нашли уязвимость, которая позволяет любым пользователям взломать компьютер. Об этом сообщает издание Forbes.

В Windows нашли критическую уязвимость
Фото: ReutersReuters

Журналисты заявили, что о проблеме HiveNightmare и SeriousSAM первым обратил внимание специалист по IT-безопасности Йонас Ликкегаард (Jonas Lykkegaard). В своем Twitter эксперт заметил, что в изучаемой им Windows 11 файл диспетчера учетных записей безопасности (SAM) стал доступен для чтения всем пользователям. Уточняется, что в файлах типа SAM содержатся все хешированные пароли пользователей, включая пароли администратора.

По словам Ликкегаарда, условный злоумышленник с ограниченными привилегиями локального пользователя потенциально может воспользоваться критической уязвимостью и получить хешированные пароли. Далее он сможет использовать их для повышения своих привилегий до уровня администратора и получить контроль над системой. Обычно подобное проникновение в ОС можно произвести во время установки, однако эксперт заявил, что это возможно сделать и в процессе обновления Windows.

Йонас Ликкегаард проанализировал критическую брешь в системе и выяснил, что уязвимость присутствует во всех известных версиях Windows 11 и 10.

Microsoft уже отреагировала на проблему. В компании присвоили уязвимости идентификатор CVE-2021-36934 и подтвердили, что с помощью проблемы нежелательный пользователь может повысить себе привилегии. По словам инженеров, атаке через подобный способ подвержены все фирменные ОС, начиная с Windows 10 версии 1809. В Microsoft пообещали выпустить патч безопасности.

В начале июля эксперты Агентства кибербезопасности и охраны инфраструктуры США нашли в Windows 10 возможность взлома ОС через офисное оборудование или принтеры. Уязвимость получила название PrintNightmare.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители