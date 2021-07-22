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Модуль "Пирс" затопят 24 июля

ТАССиещё 1
18 минут назад

Модуль "Пирс" российского сегмента Международной космической станции (МКС) будет затоплен в субботу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в четверг.

Модуль "Пирс" затопят 24 июля
Фото: РоскосмосРоскосмос

"Специалисты ракетной космической отрасли, проанализировав данные, полученные из телеметрии модуля "Наука", приняли решение назначить затопление модуля "Пирс" (СО1) на 24 июля", - отметили в госкорпорации.

Модуль "Пирс" был запущен к МКС 15 сентября 2001 года с космодрома Байконур.

Сейчас модуль "Пирс" пристыкован к надирному порту служебного модуля "Звезда". Планируется, что после расстыковки его место должен занять многоцелевой лабораторный модуль "Наука", который в среду был запущен с космодрома Байконур.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.

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