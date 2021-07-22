Коронавирус способен вызвать преждевременное старение

По словам Шамсиева, процесс преждевременного старения связан как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни, так и с естественным влиянием вируса на организм. Так, при поражении лёгких в организме человека нарушается газообмен, который ведёт к проблемам с доставкой кислорода к мозгу. Поэтому перенёсшие заражение пациенты часто жалуются на энцефалопатию — дистрофическое поражение ткани мозга, приводящее к нарушению его функций.