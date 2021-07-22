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Коронавирус способен вызвать преждевременное старение

News.ruиещё 1
29 минут назад
Коронавирус при попадании в организм человека способен запустить процесс преждевременного старения. Об этом в интервью РИА Новости рассказал невролог Эркин Шамсиев.
Коронавирус способен вызвать преждевременное старение
Фото: Yoshio Tsunoda/АFLO/Global Look PressYoshio Tsunoda/АFLO/Global Look Press
По словам Шамсиева, процесс преждевременного старения связан как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни, так и с естественным влиянием вируса на организм. Так, при поражении лёгких в организме человека нарушается газообмен, который ведёт к проблемам с доставкой кислорода к мозгу. Поэтому перенёсшие заражение пациенты часто жалуются на энцефалопатию — дистрофическое поражение ткани мозга, приводящее к нарушению его функций.
Пациенты, которые попадают в ковидные центры, часто жалуются на головную боль, головокружение, кашель, одышку, потерю обоняния. Почему теряется обоняние? За обоняние у нас отвечает обонятельный нерв, первый черепно-мозговой нерв, ядра которого находятся в головном мозге, — объяснил Шамсиев.
По словам медика, перенёсшему коронавирус человеку необходимо укреплять ослабленный иммунитет, заниматься спортом, правильно питаться, избавляться от лишнего веса, отказаться от алкоголя и сигарет, есть больше фруктов, гулять на свежем воздухе.
Иными словами, самостоятельно заняться коррекцией ослабленного иммунитета и улучшить качество жизни, что позволит предотвратить процесс, ведущий к преждевременному старению, — резюмировал Шамсиев.
Ранее эпидемиолог сообщил о том, что активная вакцинация снижает шансы появления новых штаммов коронавируса.
Наука и техника,РИА Новости,
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