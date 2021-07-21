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Павел Дуров подтвердил слежку за одним из его телефонных номеров с 2018 года

Говорит Москва
40 минут назад
Так основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram отреагировал на статью в газете The Guardian.
Дуров подтвердил слежку за своим телефонным номером
Фото: CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovCC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
В ней говорилось о шпионаже за Дуровым с применением программы Pegasus израильской компании NSO Group.Впрочем, по его мнению, слежка за ним вряд ли принесла какие-то результаты.
«Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован — им придётся пройти через тысячи концептуальных проектов», — уточнил он у себя в Telegram-канале.
Накануне газета Le Monde сообщила, что слежке с помощью вышеназванного программного обеспечения подвергся президент Франции Эммануэль Макрон, бывший премьер Эдуар Филипп и 14 министров. Официальный Париж пообещал провести расследование.
Наука и техника,Эммануэль Макрон,Павел Дуров,Le Monde,The Guardian,
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