Дуров подтвердил слежку за своим телефонным номером

Так основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram отреагировал на статью в газете The Guardian.В ней говорилось о шпионаже за Дуровым с применением программы Pegasus израильской компании NSO Group.Впрочем, по его мнению, слежка за ним вряд ли принесла какие-то результаты.«Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован — им придётся пройти через тысячи концептуальных проектов», — уточнил он у себя в Telegram-канале.Телефон Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы PegasusНакануне газета Le Monde сообщила, что слежке с помощью вышеназванного программного обеспечения подвергся президент Франции Эммануэль Макрон, бывший премьер Эдуар Филипп и 14 министров. Официальный Париж пообещал провести расследование.