Какие животные восприимчивы к COVID-19

Исследователи из швейцарского Института инфекционных заболеваний и Института вирусологии и иммунологии при Бернском университете совместно с коллегами из Германии Коста-Рики изучили в лабораторных условиях способность коронавирусной инфекции инфицировать клетки дыхательных путей различных животных, чтобы понять какие виды восприимчивы к коронавирусу.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases. Всего были исследованы клеточные культуры 12 видов млекопитающих, включая макаку-резус, кошку, хорька, собаку, свинью, кролика, коз, крупный рогатый скот, ламу, верблюдов и два вида летучих мышей. Согласно результатам исследований, коронавирус эффективно инфицировал только респираторные клетки кошек и обезьян. Однако ученые не обнаружили явных признаков нуклеотидных переходов, необходимых для полноценного развития у животных коронавирусной инфекции.

По мнению биологов, необходимо ввести особый контроль за состоянием этих двух групп животных, как наиболее уязвимых для инфекции SARS-CoV-2.