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Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к COVID-19

Газета.Ru
37 минут назад
Исследователи из швейцарского Института инфекционных заболеваний и Института вирусологии и иммунологии при Бернском университете совместно с коллегами из Германии и Коста-Рики изучили в лабораторных условиях способность коронавирусной инфекции инфицировать клетки дыхательных путей различных животных, чтобы понять какие виды восприимчивы к коронавирусу.
Какие животные восприимчивы к COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases. Всего были исследованы клеточные культуры 12 видов млекопитающих, включая макаку-резус, кошку, хорька, собаку, свинью, кролика, коз, крупный рогатый скот, ламу, верблюдов и два вида летучих мышей. Согласно результатам исследований, коронавирус эффективно инфицировал только респираторные клетки кошек и обезьян. Однако ученые не обнаружили явных признаков нуклеотидных переходов, необходимых для полноценного развития у животных коронавирусной инфекции.
По мнению биологов, необходимо ввести особый контроль за состоянием этих двух групп животных, как наиболее уязвимых для инфекции SARS-CoV-2.
Ранее в России началась вакцинация домашних животных от коронавирусной инфекции. 31 марта стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных, препарат получил название "Карнивак-Ков". Отпускная цена вакцины со стороны разработчика составляет 588 рублей за две дозы.
Наука и техника,Коста-Рика,Германия,
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