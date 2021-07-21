Какие животные восприимчивы к COVID-19

Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases. Всего были исследованы клеточные культуры 12 видов млекопитающих, включая макаку-резус, кошку, хорька, собаку, свинью, кролика, коз, крупный рогатый скот, ламу, верблюдов и два вида летучих мышей. Согласно результатам исследований, коронавирус эффективно инфицировал только респираторные клетки кошек и обезьян. Однако ученые не обнаружили явных признаков нуклеотидных переходов, необходимых для полноценного развития у животных коронавирусной инфекции.
По мнению биологов, необходимо ввести особый контроль за состоянием этих двух групп животных, как наиболее уязвимых для инфекции SARS-CoV-2.
Ранее в России началась вакцинация домашних животных от коронавирусной инфекции. 31 марта стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных, препарат получил название "Карнивак-Ков". Отпускная цена вакцины со стороны разработчика составляет 588 рублей за две дозы.